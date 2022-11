O meia James Maddison foi a principal novidade do treinamento deste sábado da seleção inglesa. Recuperado de uma contusão no joelho, o atleta participou pela primeira vez no Catar de uma atividade de campo ao lado de mais treze companheiros. Em um trabalho separado, os titulares fizeram exercícios de recuperação.

Considerado um dos homens de confiança do técnico Gareth Southgate, James Maddison se machucou no último jogo do Leicester pelo Campeonato Inglês antes da parada para a disputa da Copa do Mundo.

A previsão da comissão técnica agora é que o atleta reúna condições de ficar à disposição do treinador para reforçar a Inglaterra no último jogo da fase de grupos, contra o País de Gales.

Líder da chave com quatro pontos, os ingleses empolgaram seus torcedores ao aplicar 6 a 2 sobre o Irã na estreia. Após o empate sem gols diante dos Estados Unidos, Southgate espera fazer ajustes para garantir a classificação na última rodada.

O treinador depende ainda de uma conversa com o departamento médico e integrantes da comissão técnica para avaliar a condição física de Maddison. A tendência é que o jogador entre no decorrer da partida.

O encerramento da fase classificatória do Grupo B acontece na próxima terça-feira, o Irã enfrenta os Estados Unidos e a Inglaterra encara País de Gales. As duas partidas serão realizadas no mesmo horário: 16 horas (de Brasília).