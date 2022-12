Muita gente foi receber a seleção japonesa no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, após a desclassificação nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia, nos pênaltis, após empate, por 1 a 1, no tempo normal, e 0 a 0 na prorrogação.

O ânimo dos torcedores deve-se especialmente pelas duas grandes vitórias obtidas pelo Japão no Mundial, ao superar as campeãs mundiais Espanha e Alemanha, além de igualar as melhores campanhas obtidas nas Copas de 2002 (Japão-Coreia do Sul), 2010 (África do Sul) e 2018 (Rússia).

“Acredito que eles (jogadores) nos mostraram a nova era do futebol japonês. Não se trata apenas de sair nas oitavas, mas de fazer novos fundamentos. Ganhamos da Alemanha e da Espanha, o que significa que vencemos antigos campeões da Copa do Mundo”, disse o técnico Hajime Moriyasu.

Com a campanha realizada no Catar, o Japão espera ter atingido um patamar superior no futebol internacional e que deverá ser mantido ou melhorado daqui a quatro anos nos campos de Estados Unidos, México e Canadá, países que vão receber o próximo Mundial.

A Croácia, que eliminou o Japão, fará uma das quartas de final, sexta-feira, às 12 horas, diante do Brasil. Quem vencer terá Argentina ou Holanda na semifinal.