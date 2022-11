A JBS e outras 13 empresas de alimentos apresentaram na COP-27 um projeto compartilhado sobre como trabalharão para reduzir as emissões decorrentes da mudança do uso da terra em suas operações. Em nota, a companhia diz que o plano para lidar com a perda de florestas nas cadeias de suprimentos propõe ações que se concentrem em áreas em que terão maior impacto.

“Para avançar da maneira mais rápida no Brasil, o setor deve se concentrar nas principais áreas e impulsionadores do desmatamento: a Amazônia e o desmatamento ilegal”, disse o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.

O roteiro do setor agrícola 1,5ºC, divulgado na COP-27 no Egito, é encabeçado pelas empresas ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, COFCO International, Golden Agri-Resources, JBS, Louis Dreyfus Company, Marfrig, Musim Mas, Olam International, Olam Food Ingredients (OFI), Viterra e Wilmar International.

Segundo a JBS, o documento também descreve como os signatários vão colaborar com outros atores relevantes, em especial governos, integrantes da cadeia de suprimentos e instituições financeiras, para ampliar o apoio aos compromissos do plano.

“Isso inclui o fortalecimento de políticas e regulamentos e o incentivo a agricultores e pecuaristas para que protejam os recursos naturais”, comenta a companhia.