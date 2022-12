Fã declarado de Neymar e da seleção brasileira, Jimmy Butler nunca escondeu sua torcida para o Brasil durante a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista para a NBA Brasil, o astro do Miami Heat disse que conversou com o craque brasileiro após a eliminação para a Croácia e confirmou uma vontade de vestir a camisa de um grande clube do basquete nacional.

“Eu falei. Eu estava com o coração partido, assim como ele. Eu queria que o Brasil vencesse. Talvez, depois de jogar basquete pelo Flamengo e na NBA, eu vá jogar futebol no Santos”, declarou o astro da NBA.

Recentemente, Jimmy Butler apareceu em um jogo do Miami Heat vestindo a camisa do Santos. Na conversa com a NBA Brasil, a astro do Heat não escondeu como vê sua relação com o futebol e a seleção brasileira. “Futebol é meu esporte preferido. Brasil, eu amo vocês muito! Nós vamos conseguir a sexta estrela daqui a quatro anos, não se preocupem”.