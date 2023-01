O biólogo e ambientalista João Paulo Capobianco confirmou ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que será secretário executivo de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. “Estou junto com Marina, mas só é oficial quando sai no Diário Oficial da União”, disse Capobianco.

Com a nomeação, Capobianco retorna ao posto que comandou de 2003 a 2008, também na gestão Marina Silva. No período, coordenou o Grupo de Trabalho Interministerial de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia e foi vice-presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Atualmente, Capobiano preside o Instituto Democracia e Sustentabilidade e é integrante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Ele atua com as temáticas de conservação ambiental, gestão ambiental, desmatamento e diversidade biológica.