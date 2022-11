O empate com a Alemanha nos minutos finais da partida deixou um gosto amargo nos jogadores da Espanha, que já projetam o duelo com o Japão, o último na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O lateral Carvajal não hesita e mostra total confiança na vitória da equipe europeia sobre os asiáticos, na quinta-feira, às 16h, no Khalifa International Stadium.

“Foi uma partida digna de Copa do Mundo. O empate para nós não é tão ruim assim, e agora temos que selar a classificação contra o Japão. Vamos vencer, dar 100% para terminar em primeiro no grupo. Que ninguém duvide que a Espanha vai ganhar do Japão”, frisou o jogador.

O zagueiro Rodri não estava tão empolgado quanto o seu companheiro de equipe, mas também acredita em uma vitória da Espanha sobre o Japão. A equipe europeia só depende dela para confirmar o primeiro lugar do Grupo E. “A equipe não especula nada, vamos dar tudo o que eles nos derem. Vamos tentar ganhar o jogo e não pensamos em mais nada. Nosso foco todo está no Japão”, completou o defensor.

Já o atacante Morata, autor do único gol da Espanha no empate por 1 a 1 com a Alemanha, foi mais enfático. “Estou orgulhoso de jogar pela Espanha. Ainda temos mais um jogo e seguiremos brigando. Vamos até a morte”, finalizou.

O jogo entre espanhóis e japoneses vai decidir o Grupo E. Então favorita, a Alemanha precisa de uma vitória da Espanha para ter chances de se classificar às oitavas de final – terá que vencer Costa Rica também.

No momento, a Espanha lidera a chave, com quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica. Os alemães têm apenas um ponto.