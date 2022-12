A classificação às quartas de final da Copa do Mundo do Catar rendeu aos jogadores da França um dia de folga com os familiares em meio à disputa da competição. O grupo aproveitou o domingo para desvincular o dia do ambiente de concentração em meio a caminhada rumo ao título do torneio.

A ideia de liberar os jogadores foi designada pelo técnico Didier Deschamps ainda na fase de preparação. Enquanto alguns atletas aproveitaram o dia para passear em Doha, outro grupo preferiu seguir no hotel com os familiares.

Destaque da seleção no Mundial, Mbappé aproveitou a folga para fazer uma visita inusitada. Ele esteve no hotel onde está concentrada a delegação do Marrocos para conversar com o lateral Hakimi. Os dois são companheiros de clube no Paris Saint-Germain.

Após o fim da folga, o treinador pretende retomar o ritmo de concentração já visando a partida contra a Inglaterra, marcada para o próximo sábado. Didier Deschamps vai aproveitar esse período para fazer ajustes no sistema de marcação. Com um estilo ofensivo e de posse de bola, o treinador quer acertar os espaços entre meio-campo e defesa para não ser surpreendido.

Com três vitórias e uma derrota no Mundial, a França tem em Mbappé seu principal trunfo para desmontar o sistema de marcação dos ingleses. Autor de cinco gols, o camisa dez vai ter liberdade tanto para coordenar as jogadas ofensivas como buscar as jogadas individuais pelo lado esquerdo.

“Temos de manter a capacidade de entender o jogo e acertar o posicionamento de acordo com o adversário. Nosso time tem uma maneira de atuar e não deve abrir mão de buscar a vitória durante todo o tempo”, afirmou Didier Deschamps sobre a forma de equipe atuar nesta edição da Copa do Mundo.