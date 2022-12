A seleção inglesa conviveu com a desconfiança nas semanas anteriores ao início da Copa do Mundo. O rebaixamento na Liga das Nações da Uefa gerou enormes críticas. No Catar, a Inglaterra goleou o Irã, empatou sem gols com os Estados Unidos e bateu por 3 a 0 as seleções de País de Gales e Senegal. As vitórias fizeram dos comandados de Gareth Southgate o melhor ataque do torneio, com 12 gols. Após a classificação às quartas de final, jogadores da Inglaterra analisaram a campanha da equipe até aqui no Mundial.

O volante Declan Rice desabafou. O jogador do West Ham alfinetou os críticos da seleção inglesa e exaltou o desempenho nos últimos duelos. “Antes da Copa, falava-se muito que não fazíamos gols. Calamos os críticos. Acho que não recebemos o crédito que merecemos. A Holanda ou a Argentina, por exemplo, não venceram suas partidas com facilidade. Sempre nos dizem muitas coisas negativas. Nossos dois últimos jogos foram perfeitos”, afirmou Rice.

Ao encerrar o jejum na Copa do Catar, o centroavante Harry Kane disse esperar que o gol anotado neste domingo seja apenas o primeiro da campanha.

“Como atacante, marcar gols é o que fazemos. É a melhor sensação. Estou encantado e grato por ter sido em um dia como hoje. Espero que seja o início de uma sequência. Temos jogadores de todas as posições marcando gols. É uma coisa muito boa nestas fases do torneio. Eu marquei, sim, mas o importante é que foi um grande desempenho da equipe”, explicou Kane.

O atacante Phil Foden agarrou a oportunidade como titular diante da ausência de Sterling, que enfrenta problemas particulares. O jogador do Manchester City teve participação em lances decisivos diante de Senegal e projeta um duelo muito complicado com a França nas quartas de final.

“Vamos comemorar hoje, mas os jogos são eliminatórios, então também é hora de se recuperar e pensar no próximo adversário, que vai ser difícil”, iniciou Foden. “A França parece ser o adversário mais forte do torneio até agora, mas temos muita confiança em nós mesmos.”

Jude Bellingham é um dos poucos jovens ingleses que atua fora da Inglaterra. Jogando no Borussia Dortmund, o meia de 19 anos é uma das grandes esperanças da equipe campeã mundial de 1966. Diante de Senegal, o meia fez uma partida exuberante, integrando perfeitamente os movimentos de ataque e defesa. A atuação rendeu grandes elogios dos companheiros.

“Ele é um jogador fantástico, ele é capaz de correr, roubar bolas, conduzir a bola, passar… Ele tem muita qualidade”, analisou Kane. Rice foi ao encontro da opinião do centroavante e observou que Bellingham une aspectos físicos e técnicos para se destacar. “Fico muito feliz em ver um jogador tão atlético e talentoso criar essas oportunidades. Ele tem feito isso durante toda a temporada no Borussia Dortmund e agora também está fazendo isso por nós”, disse.

Mais reticente, Foden, de 22 anos, afirmou não querer bajular Bellingham pela pouca idade do meia, mesmo tendo apenas três a mais que o companheiro de equipe. O atacante, no entanto, não escondeu que vê em Bellingham um jogador talentoso. “Seu jogos não tem debilidades. Será o melhor meia do mundo”, valorizou.

A Inglaterra volta suas atenções para o jogo das quartas de final, que acontece no sábado, às 16h. A França será a adversária na busca por um lugar entre os quatro melhores da Copa do Mundo.