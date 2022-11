Se o estádio 974 impressiona, pelo arrojo de sua concepção, com exatamente 974 contêineres equilibrados, que serão desmontados, um a um, semanas depois do encerramento da Copa do Mundo do Catar, mas quando o assunto era a qualidade do gramado, os jogadores da seleção brasileira foram unânimes após o triunfo diante da Suíça: é muito ruim.

“As condições deste campo nos atrapalharam bastante”, afirmou o volante Bruno Guimarães. “Era difícil para dominar a bola, perdíamos muito tempo”, acrescentou.

Segundo ele, não era raro que tufos de grama se desprendessem e enroscassem nas chuteiras dos jogadores. “O gramado era duro e muito ralo.”

Pouco depois, o lateral-esquerdo Alex Telles confirmou as dificuldades, especialmente para jogadores técnicos, como os brasileiros. “A bola estava mais viva do que de hábito, correndo muito”, disse.

As críticas dos jogadores apontam um problema e tanto nos estádios do Catar. Utilizados dia sim, dia não, os gramados já deveriam sofrer maior desgaste, mesmo se tudo corresse bem.

Segundo o Comitê Supremo de Entrega do Catar, o órgão que coordenou os preparativos para a organização da Copa do Mundo de 2022, por causa do clima desértico do país, a grama dos estádios foi um ponto que foi tratado com muita atenção.

Para resistir durante as quatro semanas do Mundial, foi escolhida uma variedade de grama american desenvolvida pela Atlas Turf, uma empresa sediada na Geórgia. Segundo o americano John Holmes, nos campos de jogo e treinamento que estão sendo usados no Mundial, foi usada uma variedade especialmente desenvolvida, a Platinum TE Paspalum.

Na teoria, essa grama americana ofereceria uma superfície de jogo mais robusta, que seria capaz de aguentar firme o uso contínuo e o clima do Catar. Pelo menos no gramado do estádio 974, o piso foi reprovado. E, se o Brasil ficar em primeiro do grupo – já está classificado – volta ao mesmo palco para o confronto das oitavas de final.