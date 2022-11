O clima era de desânimo na seleção de Camarões após a derrota para a Suíça por 1 a 0, nesta quinta-feira, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo do Catar. Os dois times estão no Grupo G, o mesmo do Brasil, que fará sua primeira partida no Mundial contra a Sérvia, ainda nesta quinta.

“Fomos superiores no primeiro tempo, mas desperdiçamos as oportunidades que tivemos”, disse o zagueiro Collins Fai. “Aí voltamos piores no segundo tempo”. De acordo com o defensor, a equipe africana sentiu muito o gol sofrido no início da etapa final. “Faltando meia hora para a partida terminar, começamos a sentir o cansaço”, comentou.

Para ele, o fato de ter sido Breel Embolo, um jogador nascido em Camarões, o autor do gol que definiu o jogo é um assunto secundário. “O que nos doeu mesmo foi ter perdido uma partida que chegamos a dominar. Desperdiçamos uma vitória que estava ao nosso alcance”, declarou.

Com a derrota, a seleção de Camarões ficou pressionada a vencer a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G. E deve ir para o tudo ou nada contra o Brasil, na última rodada. “Jogar contra o Brasil nunca é fácil”, projetou o zagueiro Nkoulou. “Mas, agora, não adianta ficar chorando pelo que passou. Se quisermos continuar respirando neste Mundial, temos que nos recuperar já contra a Sérvia. E depois pensamos no Brasil.”