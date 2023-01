A polícia do Irã deteve brevemente no fim de semana jogadores e ex-jogadores de futebol que participavam de uma festa de ano-novo, que misturava mulheres e homens, nos arredores de Teerã. As agências iranianas não identificaram os atletas, mas disseram que eram “jogadores de elite” do futebol local.

“Jogadores de futebol, assim como ex-jogadores, de um dos principais clubes de futebol de Teerã, foram detidos em uma festa mista na cidade de Damavand”, disse o texto publicado pelas agências iranianas, que afirmam que a prisão foi feita por “ordem judicial” e alegam que os homens “estavam em um estado anormal por consumo de álcool”.

Restrições

O termo “festa mista” é utilizado quando a celebração mistura homens e mulheres, o que é proibido no Irã, assim como o consumo de bebidas alcoólicas.

A lei iraniana só permite que não muçulmanos consumam álcool para fins religiosos. Dançar com o sexo oposto também é proibido. As regras foram impostas após a Revolução Islâmica de 1979. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.