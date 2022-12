Duelo mais aguardado das quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a vitória dos franceses sobre a seleção inglesa por 2 a 1, causou impacto também fora do país sede. O confronto registrou recorde de audiência tanto na França quanto na Inglaterra.

Líder do Grupo B com duas vitórias e um empate e vindo de um triunfo de 3 a 0 sobre Senegal, o time comandado pelo técnico Gareth Southgate entrou para jogar as quartas de final com uma vocação bem ofensiva. Nas quatro partidas, a seleção inglesa havia marcado 12 gols.

Tal desempenho ajudou a empolgar os fãs. Assim, a cobertura do jogo contra a França pela ITV1 contou com 19.41 milhões de pessoas ligadas na televisão. Essa é a maior audiência no Reino Unido em confrontos do torneio, o que dá um total de 77,5% de pessoas sintonizadas no canal no momento da partida.

O sucesso da Inglaterra se repetiu na França no que diz respeito a audiência. Como os ingleses, o time do técnico Didier Deschamps apresentou uma boa performance tanto na fase de grupos como nas oitavas, ao superar a Polônia por 3 a 1.

Embalados pelos gols de Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols, a TF1 teve 17,72 milhões de torcedores ligados na partida. Esse número é a maior audiência não só em jogos da Copa do Mundo do Catar como também de qualquer transmissão na televisão francesa em 2022.