Preocupada com a reação dos torcedores em função do jogo desta terça, entre Espanha e Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Polícia Nacional da Espanha aumentou o seu efetivo para combater possíveis incidentes após o apito final do confronto.

De acordo com o planejamento, as regiões da Espanha com maior número de população marroquina vão receber um esquema reforçado de policiamento. Madri, algumas área da Catalunha, Murcia, a Comunidade Valenciana e parte da Andaluzia estão no foco da atenção da polícia espanhola.

Ceuta e Melilla, cidades autônomas que estão situadas em território marroquino, também seguem no radar para o esquema de segurança especial. O estado de alerta contra possíveis confrontos vão ser monitorados durante todo o dia.

Além de brigas entre torcedores, outra preocupação das autoridades locais é evitar a vandalização de veículos, bem como prédios residenciais e estabelecimentos comerciais.

A Espanha chega às quartas de final como uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar. O time do técnico Luis Enrique se classificou em segundo lugar no Grupo E. Já a seleção do Marrocos foi uma das grandes surpresas da fase de grupos e se garantiu nas oitavas como líder da chave.