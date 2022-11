Jojo Todynho usou seu perfil para comunicar que havia assinado seu divórcio com Lucas Souza, na quinta-feira, 3. A artista disse estar triste com o episódio, desejava que seu ex-marido pudesse ser feliz, mas que não reconhecia mais a pessoa por quem se apaixonou.

“Oi, gente, vamos lá, vou falar um pouquinho. Eu acabei de assinar o meu divórcio, como eu postei para vocês, e assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, iniciou a artista. “Muitas vezes a Regina [amiga] fala ‘segura a onda’ e eu quero falar, não é fácil. Eu vou falar pra vocês, de coração. O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. E é isso. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, completou.

Na sequência, Jojo disse que iria usar o divorcio para celebrar um novo começo na sua vida e organizou uma festa, que chamou de “Halloween Divórcio Fantasy: A Festa”. “E para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasci uma nova mulher, uma nova Jordana. Olha o macacão novo que eu mandei fazer, lindo. Por isso, eu estou fazendo Halloween Divórcio Fantasy: A Festa. Estou esperando meu amigo para fazer minha make de milhões e é isso. Vou comemorar o meu renascimento, porque eu botei o meu cropped e reagi”, finalizou.

No período da noite, a cantora compartilhou com os fãs momentos e cliques da festa ao lado dos amigos.