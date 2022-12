Jojo Todynho anunciou que irá se afastar momentaneamente das redes sociais para preservar sua saúde mental após fazer um Boletim de Ocorrência (BO) contra o ex-marido, Lucas Souza. A cantora revelou neste sábado, 10, que pediu uma medida protetiva contra o militar. Nos stories em seu perfil no Instagram, a artista explicou que, após sofrer violência psicológica, prefere que o desenrolar de sua história com o ex seja preservado.

“Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo o que acontece aqui ganha uma proporção muito grande, e meu psicológico vai ficando cada vez mais abalado”, explicou.

“Todas as publicidades previstas em contrato continuarão sendo postadas normalmente, porém minhas questões pessoais não serão mais postadas por enquanto. Muito obrigada pelo carinho e apoio de todos vocês”, disse.

No sábado, 10, Lucas Souza se pronunciou sobre as declarações de Jojo nas redes sociais. “A gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público. Mas não ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Mas medida protetiva? Meu Deus do céu. Nunca ia tocar numa mulher, jamais ia fazer isso com alguém”, afirmou.