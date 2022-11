Os jornais argentinos não perdoaram a derrota da Argentina para a Arábia Saudita por 2 x 1 na estreia na Copa do Mundo do Catar na manhã desta terça-feira, 22. A equipe estava invicta há três anos – e 36 jogos – antes da zebra no mundial.

“A Argentina perdeu muito mais do que um jogo contra a Arábia Saudita. Ela esqueceu seus próprios princípios de futebol no vestiário e começou a Copa do Mundo da pior maneira”, diz análise do Olé, assinada por Diego Macias. “Surpresa absoluta: a Arábia deu a volta por cima.” Em análise de Hernán Claus, o jornal diz que o sonho de Lionel Messi virou pesadelo.

O Olé criticou, por exemplo, Messi por não ter segurado a bola no meio de campo no lance que levou ao primeiro gol da Arábia Saudita.

No Clarín, a atuação da seleção argentina foi chamada de “papelão”. A publicação diz que o time não só jogou mal e teve má sorte, como também subestimou o oponente.

“Messi deve ter feito um de seus jogos mais fracos em sua longa carreira na seleção e não foi maltratado com faltas, apenas contido com marcações escalonadas”, escreveu o jornal. “Assumiu-se que os três pontos iniciais estavam no bolso. Agora não. Agora é preciso remar. E parece que o mar se tornou um oceano de doce de leite.”

O jornal El Día chamou a derrota da Argentina na Copa de um “golpe mundial”, dizendo que a seleção mostrou “sua pior cara” na estreia no Catar. Já o La Nación chamou a derrota de uma das mais estrondosas da história da seleção argentina. O As chamou a partida de uma reviravolta que ninguém poderá apagar.

A emissora esportiva argentina TYC Sports disse que a Argentina recebeu um balde de água fria enquanto a Arábia Saudita deu a volta por cima na partida.

JORNAIS EUROPEUS

Na Europa, onde Messi joga, os jornais também não deixaram barato o tombo da Argentina na Copa. “Foi uma loucura, improvável, e a Copa do Mundo de 2022 é, sem dúvida, um dos maiores feitos do evento”, escreveu o francês L’Equipe.

O periódico espanhol Marca também criticou a atuação da Argentina na Copa, ressaltando que duas tentativas de ataque de Dibu Martínez foram o suficiente para vencer a partida. “Nem mesmo D10s ajuda os madrugadores…”, escreveu o jornal.

A Argentina volta a jogar na Copa do Mundo contra o México no próximo sábado, às 16h. Se não vencer essa partida, a classificação para as oitavas de final ficará mais difícil.