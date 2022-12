O sonho do hexacampeonato terminou para o Brasil nesta sexta-feira após a eliminação nos pênaltis para a Croácia, na partida das quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Os jornais estrangeiros avaliaram a derrota como uma surpresa, elogiaram o gol de Neymar e destacaram o mérito da seleção croata ao vencer a única seleção pentacampeã na história do Mundial.

“A imortal Croácia colocou o Brasil no avião”, escreveu o jornal espanhol Marca. “Os croatas haviam ficado abandonados no deserto do Catar sem bússola e com o cantil vazio após o golaço de Neymar, mas da forma mais inesperada em um contragolpe contra um Brasil que não soube segurar o resultado restando quatro minutos.”

No Twitter, o jornal também cutucou Neymar pela publicação nas redes sociais com a sexta estrela, que simbolizava o hexacampeonato. “Acrescentar uma sexta estrela? ao #BRA pouco antes do início da Copa do Mundo não adiantou nada para Neymar…”, escreveu o periódico.

“A Croácia espremeu a alegria da festa do Brasil”, avaliou o jornal americano The New York Times. “O Brasil não pode dizer que não tentou de tudo. Quando Vinícius Júnior, Richarlison e Raphinha não conseguiram passar por Livakovic, Antony e Rodrygo e Pedro foram escalados para tentar. Quando Neymar finalmente deu um jeito, a vantagem durou apenas cerca de 15 minutos, a pressão voltou, a porta de emergência se abriu.”

O alemão Der Spiegel fez uma análise contida do resultado da partida desta sexta-feira: “Um gol dos sonhos do superastro Neymar parecia ter garantido as semifinais para o Brasil. Mas então a Croácia contra-atacou. Na disputa de pênaltis, o goleiro Dominik Livakovic voltou a ser herói.”

O argentino Olé chamou a vitória de um “milagre dos croatas” e destacou o “golaço” de Neymar, que abriu o placar na prorrogação da partida. No Twitter, o jornal avaliou Modric como o “homem do ano.”

“A Croácia deu o golpe e eliminou o Brasil nos pênaltis”, escreveu o também argentino Clarín. “A seleção brasileira perdeu nesta sexta-feira por 4 a 2 nos pênaltis para a Croácia, que havia conseguido chegar ao 1 a 1 de forma agonizante após a prorrogação.”

Já o francês L’Equipe chamou de “façanha” a vitória da Croácia contra o Brasil na Copa do Mundo. “Já decisivo contra os japoneses, Dominik Livakovic voltou a ser decisivo contra a galáxia de craques brasileiros”, avaliou o periódico sobre o goleiro croata.