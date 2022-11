A postagem de Neymar com a sexta estrela no calção da seleção brasileira foi duramente criticada pelo jornal alemão ‘Bild’. O diário considerou como sendo o “primeiro ataque de arrogância” do jogador brasileiro na Copa do Mundo do Catar.

Apesar de considerar deselegante a atitude do craque do Paris Saint-Germain, a publicação considerou que os comandados do técnico Tite são os “principais favoritos” à conquista do título do Mundial.

O Brasil ostenta cinco estrelas em seu uniforme por causa das conquistas obtidas em 1958 (na Suécia), 1962 (Chile), 1970 (México), 1994 (Estados Unidos) e 2002 (Japão e Coreia). A última taça foi somada exatamente sobre a Alemanha, com vitória por 2 a 0, com gols de Ronaldo na decisão.

O Brasil estreia no Mundial do Catar contra a Sérvia, às 16h (de Brasília) na quinta-feira. Suíça e Camarões são os outros adversários da seleção brasileira no Grupo G.

Já a Alemanha, na chave E, faz seu primeiro jogo na Copa, quarta-feira, diante do Japão. Espanha e Croácia são os outros adversários dos alemães.