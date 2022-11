O jornalista norte-americano Grant Wahl utilizou sua conta no Twitter na segunda-feira para relatar que foi detido no estádio Ahmed bin Ali, palco do empate entre Estados Unidos e País de Gales, pelo Grupo B da Copa do Mundo do Catar, por estar vestindo uma camiseta com a estampa de um arco-íris.

Segundo as publicações de Wahl em suas redes sociais, ao adentrar no estádio ele foi abordado por seguranças que pediram que ele trocasse a vestimenta. “Agora mesmo: Segurança não permitindo entrar no estádio para acompanhar Estados Unidos x País de Gales. ‘Você tem que mudar de camisa. Não é permitido'”, escreveu.

Posteriormente, o jornalista voltou às redes sociais para atualizar o caso e revelou que conseguiu entrar no estádio, após ter ficado detido por quase meia hora. “Estou bem, mas foi uma provocação desnecessária. Estou na área destinada à imprensa, ainda vestindo minha camiseta. Fiquei detido por quase meia hora. Vamos, gays”, escreveu.

O jornalista ainda afirmou que teve seu celular tomado pela segurança, que insistentemente pedia que ele trocasse de camiseta. “O que aconteceu quando a segurança da Copa do Mundo do Catar me deteve por 25 minutos por usar uma camiseta em apoio aos direitos LGBT+. Tomaram meu telefone e de forma agressiva exigiram que eu tirasse minha camiseta para entrar no estádio”, concluiu.

Na manhã desta segunda-feira, sete seleções europeias divulgaram um comunicado afirmando que desencorajavam seus capitães a utilizarem braçadeiras defendendo a causa LGBT+ após a Fifa ameaçar distribuir cartões amarelos para quem as usasse.

O Catar proíbe relações homossexuais, com pena de prisão. O país vem recebendo inúmeras críticas envolvendo direitos humanos e uso de trabalhadores imigrantes nas construções dos estádios.