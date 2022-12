A rivalidade entre Pelé e Maradona é reconhecida e é motivo de muitas discussões entre brasileiros e argentinos visando definir quem foi melhor. Contudo, após o falecimento do Rei do Futebol, isso parece ter ficado para trás. É o que pensa Gianluca Saraceni, jornalista da Rádio Mitre de Buenos Aires que está no Brasil para cobrir a morte do Rei do Futebol, ao falar sobre a relação dos dois.

“Pelé disse no dia do falecimento do Maradona que iria encontrar o argentino um dia. Hoje podemos dizer que estão juntos jogando futebol em um lugar melhor”, comentou Gianluca.

De acordo com o profissional argentino, Pelé e Maradona são duas das personalidades que transcenderam sua própria bolha habitual e isso só é possível para os maiores que já estiveram no mundo. Para Saraceni, se estão falando de Brasil e Argentina, em algum momento, a dupla será citada e reconhecida como símbolo do país.

“Eu não tive a oportunidade de ver Pelé atuando pois nasci depois que ele parou de jogar, mas é impossível não ter conhecimento da grandiosidade que o Rei, como os brasileiros o chama, teve durante sua carreira. Vi vídeos e sei do tamanho que teve, assim como sei que Maradona foi gigante. Não é possível falar dos dois países e não citar o nome deles. Não é mais tempo de tentar descobrir quem foi melhor, isso foi como uma partida de futebol antigamente, mas já passou. Basta. Agora é outro momento e todos sabemos que os dois são marcantes”.

FUTURO DIMENSIONA

Em alguns momentos da história se sabe que está presenciando um fato histórico. Mas, em alguns destes momentos, só se saberá o tamanho deles no mundo anos depois. Esse é o caso de agora. Se imaginava que a morte de Pelé teria repercussão mundial e chamaria a atenção de tudo e todos, mas Gianluca Saraceni tem uma outra definição para o falecimento do Rei do Futebol.

“Por tudo que Pelé vinha enfrentando nos últimos meses, era esperado e até previsto. O mundo foi preparado ou foi se preparando para o momento, mas sinceramente falando, penso que só teremos noção do que aconteceu no futuro. Falando por mim, só conseguirei explicar ou entender isso tudo daqui uns anos. Pelé e Maradona são grandes para se entender tranquilament”.