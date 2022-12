O momento é de desabafo. A derrota para a França, por 2 a 1, no último sábado, ainda está entalada na garganta dos ingleses. Nas redes sociais, o jovem zagueiro Jude Bellingham expôs todo o seu sentimento pela eliminação da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, mas pediu para que os torcedores tenham fé no próximo ciclo.

“Esta derrota será dolorosa por muito tempo. O melhor time daquela noite saiu. Às vezes é assim no futebol. Independentemente disso, estou muito orgulhoso do esforço, luta e desempenho dos meus companheiros de equipe ao longo de todo o torneio. Obrigado também aos torcedores pelo amor e apoio nas últimas semanas, fiquem conosco mesmo neste momento ruim, pois usamos essa experiência para continuar a crescer como equipe em torneios futuros. Tenham fé, nossa hora vai chegar”, disse o atleta.

Um dos destaques da Inglaterra no Mundial, Jude tem apenas 19 anos e foi uma das apostas do técnico Gareth Southgate, que ainda não definiu sua permanência na seleção inglesa. O zagueiro participou dos cinco jogos da equipe na Copa e marcou um gol.

Após ser semifinalista em 2018 e chegar na final da Eurocopa de 2021, a expectativa era grande que a Inglaterra alcançasse ao menos a final do Mundial, mas encontrou a atual campeã pela frente e acabou parando com uma vitória dos franceses por 2 a 1. Na ocasião, Harry Kane desperdiçou um pênalti nos minutos finais do duelo.

Antes de cair para a França, a Inglaterra classificou com certa tranquilidade no Grupo B, ficando na liderança da chave, que tinha Irã, Estados Unidos e País de Gales. Nas oitavas de final, venceu Senegal por 3 a 0. Parou nas quartas.