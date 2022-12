O meia Modric é reconhecido mundialmente por sua habilidade e qualidade técnica. Mas na entrevista coletiva deste sábado, o zagueiro Juranovic destacou a entrega que o jogador do Real Madrid vem demonstrando na Copa do Mundo do Catar, para inspirar os croatas visando o confronto com o Japão, que acontece nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da competição.

“Mal posso esperar para iniciar a partida com o Japão. Quando você vê um jogador como o Luka Modric, que ganhou tudo na carreira, correndo e morrendo no campo, isso renova nossas forças”, comentou .

Juranovic disse que a Croácia tem um elenco diverso e afirmou que essa diferença pode ser um algo a mais em jogos eliminatórios. “Temos uma grande mistura de jogadores veteranos e jovens, todos em sua melhor forma. Atletas que defendem grandes times na Europa. Vejo o nosso grupo preparado”, afirmou.

Para superar a seleção japonesa e garantir a passagem para as quartas de final do mundial, o jogador cobrou ímpeto, ambição e entrega. “Estamos disputando uma Copa do Mundo, competição única na vida e temos de fazer o nosso melhor. Precisamos ser agressivos e ter um bom conjunto na partida.”

A atenção no adversário também foi destacada pelo jogador croata que é companheiro de equipe no Celtics do atacante Daizen Maeda. “Ele é um jogador muito bom, rápido e agressivo. Vai tentar fazer o melhor pelo Japão do primeiro ao último minuto. Conversamos após a classificação deles e o parabenizei”, disse Juranovic.

Croácia e Japão se enfrentam nesta segunda às 12 horas (de Brasília). A partida vai ser realizada no estádio Al Janoub. Com campanha surpreendente, os japoneses finalizaram a fase de grupos em primeiro lugar vencendo Alemanha e Espanha. Já os croatas se credenciaram às oitavas como segundo colocado no Grupo F.