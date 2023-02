Redes Sociais

O juiz Thiago Flôres Carvalho, da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri de Curitiba, marcou para o próximo dia 23 o júri de dois dos acusados pela morte de Ana Paula Campestrini. Serão julgados o ex-marido da vítima e ex-presidente do clube Morgenau, Wagner Oganauskas, Marcos Antonio Ramon, amigo dele e também ex-diretor do clube.



Ana Paula foi morta em 22 junho de 202 com 14 tiros. Segundo o inquérito, ela foi atraída até ao Clube Morgenau para fazer a carteirinha que daria acesso dela acesso aos treinos dos filhos na unidade. Quando saiu foi perseguida pelo atirador até a entrada do condomínio onde morava, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Lá, ela foi abordada pelo homem que a perseguiu em uma motocicleta. Quando Ana Paula abaixou o vidro do carro, Marcos teria aproximadamente 14 vezes contra ela.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), Wagner e Marcos cometeram o homicídio contra Ana Paula por razões da condição do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar.