A Juventus contou com uma ajuda inusitada para vencer o Arsenal por 2 a 0 neste sábado, em amistoso realizado em Dubai. Xhaka e Holding marcaram contra as próprias redes e definiram o resultado para o time italiano. O amistoso visa a retomada na temporada, paralisada por conta da Copa do Mundo do Catar.

Melhor em campo na primeira etapa, a equipe de Turim contou com a sorte para abrir o placar. Em cobrança de escanteio da direita, Xhaka tentou fazer o corte e acabou fazendo gol contra nos acréscimos do primeiro tempo.

Na etapa final, o Arsenal pressionou, chegou a ter um gol anulado, mas acabou sendo castigado também no fim. No cruzamento da esquerda, o zagueiro Holding tentou tirar o perigo da área e acabou mandando a bola para as próprias redes decretando 2 a 0 para os visitantes.

O Arsenal lidera o Campeonato Inglês com 37 pontos, enquanto a Juventus tenta diminuir a distância para o líder Napoli (41), na classificação do Campeonato Italiano. A equipe de Turim ocupa o terceiro posto com 31 pontos.

Já em Sevilha, em um amistoso de poucas emoções, Betis e Internazionale ficaram no empate de 1 a 1, neste sábado. A equipe de Milão sentiu o peso de desfalques como o belga Lukaku e o holandês Dumfries, que estão contundidos, e apresentou um futebol sem muita inspiração.

O Betis também atuou sem seus principais nomes e mostrou um desempenho bem abaixo do esperado. Em uma partida com poucos espaços e muita marcação no meio-campo, os gols só saíram no final do segundo tempo.

Juanmi de cabeça, abriu o placar para o Betis aos 39 minutos da etapa final. No lance seguinte, porém, Darmian aproveitou cruzamento de Dimarco para empatar a partida e selar o empate de 1 a 1 como placar final.

No Campeonato Espanhol, o Betis aparece com 24 pontos ao lado de Athletic de Bilbal e Atlético de Madrid. Já a Inter ocupa o quinto lugar no Italiano com 30 pontos.