Melhor ataque da Copa do Mundo do Catar, com 12 gols, a Inglaterra não perdoou a seleção senegalesa neste domingo, venceu por 3 a 0 e está classificada para as quartas de final. Kane desencantou, ao anotar seu primeiro gol no torneio. No sábado, às 16h, os ingleses enfrentarão a atual campeã França novamente no Al Bayt Stadium, em Al Khor.

Sem poder contar com Sterling, que teve de se ausentar por problemas particulares, Foden foi o escolhido por Gareth Southgate para iniciar o jogo como titular. A boa participação do atacante do Manchester City deixará o técnico da Inglaterra em dúvida para a escalação diante da França. O jogo contou ainda com grandes atuações de Saka, Henderson e Bellingham.

A seleção de Senegal, enquanto esteve retraída em campo, pôde controlar mais a Inglaterra. Aos poucos, os ingleses conseguiram atrair os adversários para o seu campo, abrindo espaços às costas da zaga para os contragolpes, decisivos para a vitória inglesa. Com a derrota, os senegaleses deixam a Copa sem conseguir repetir a campanha de 2002, quando avançaram às quartas de final.

Senegal esboçou nos primeiros movimentos do jogo pressão no setor defensivo inglês, mas aos poucos os campeões mundiais de 1966 começaram a reagir e buscar o gol em jogadas rápidas pelas pontas. Os cruzamentos, no entanto, não encontravam atacantes em condições de finalização no miolo da grande área.

A seleção senegalesa se limitou aos contra-ataques, congestionando o meio de campo para dificultar as transições da Inglaterra. Ao apertar a saída de bola da Inglaterra, Senegal explorou a possibilidade de algum erro. Foi assim que aos 22 minutos. Ismaila Sarr perdeu uma chance clara após sua equipe aproveitar erro do zagueiro Maguire. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando morno.

O primeiro tempo ficou marcado por muitas reclamações contra o árbitro Iván Barton. A cada jogada perigosa, ingleses e senegaleses contestavam alguma decisão. O salvadorenho, porém, preferiu economizar nos cartões e seguir com as advertências verbais.

Aos 31, Pickford fez grande defesa após finalização de Dia na grande área. Oito minutos mais tarde, a Inglaterra aproveitou segundos de distração do adversário para se apropriar de uma das principais armas de Senegal. Em jogada de velocidade pela ponta esquerda, Kane encontrou Bellingham com um passe em profundidade para em direção ao lado direito da grande área. O jogador do Borussia Dortmund fez um passe preciso para trás. O meia Henderson chegou batendo de primeira, abrindo o placar para os ingleses.

À frente no marcador, a Inglaterra se sentiu mais à vontade e quis aproveitar a queda no ânimo senegalês. Nos acréscimos, em novo contragolpe, Kane anotou seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar. Em arrancada pelo meio, Bellingham abriu o passe na esquerda para Foden, que rapidamente busca Kane, livre à direita. O centroavante bateu forte, cruzado, estufando a rede de Édouard Mendy e colocando o 2 a 0 no placar.

No retorno para o segundo tempo, Senegal se mostrou ansioso, com uma postura ineficaz para se recolocar na luta por um lugar nas quartas de final. Os comandados de Aliou Cissé não conseguiam organizar sua linha defensiva. Os ingleses achavam espaços entre os marcadores.

Aos 12, o jovem Saka, de 21 anos, voltou às redes. Novamente em uma jogada com as participações fundamentais de Kane e Foden, o atacante do City fez o cruzamento para a marca do pênalti. Saka escorou para o fundo do gol. Era o terceiro da Inglaterra.

Mesmo com a vitória e classificação encaminhadas, os ingleses seguiram pressionando Senegal em busca da goleada. A vantagem da Inglaterra no placar desanimou por completo o time de Senegal. Os minutos finais foram bem administrados pela equipe europeia, que terá um duelo muito parelho nas quartas de final diante da França.

FICHA TÉCNICA:

INGLATERRA 3 X 0 SENEGAL

INGLATERRA – Pickford; Walker, Stones (Dier), Maguire e Shaw; Rice, Henderson (Phillips) e Bellingham (Mount); Saka (Rashford), Foden (Grealish) e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

SENEGAL – Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Ballo-Touré); Ciss (Pape Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Pape Sarr) e Ismaila Sarr; Iliman Ndiaye (Bamba Dieng) e Dia (Diédhiou). Técnico: Aliou Cissé.

GOLS – Henderson, aos 39, e Kane, aos 48 minutos do primeiro tempo. Saka, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Koulibaly.

ÁRBITRO – Iván Barton (El Salvador).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 65.985 pagantes.

LOCAL – Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar.