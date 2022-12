A madrugada de domingo, no Catar, não deve ter sido fácil para Harry Kane. Depois de desperdiçar um pênalti, que poderia ter evitado a eliminação da seleção inglesa, o astro do English Team usou as redes sociais, neste domingo, para externar sua tristeza e agradecer o apoio dos torcedores, além de prometer voltar mais forte no futuro.

“Absolutamente destruído. Demos tudo e tudo se resume a um pequeno detalhe pelo qual assumo a responsabilidade. Não tem como esconder isso, dói e vai demorar um pouco para superar, mas faz parte do esporte”, disse o capitão inglês, que havia convertido um pênalti antes de chutar por cima do travessão a segunda oportunidade.

“Agora é aproveitar a experiência para ficar mental e fisicamente mais forte para o próximo desafio. Obrigado por todo o apoio durante o torneio – significa muito”, completou o camisa 9, maior artilheiro da seleção inglesa, com 53 gols, ao lado de Wayne Rooney.

Outro integrante do time inglês, o zagueiro Harry Maguire foi outro a falar da tristeza pela derrota, em sua conta no Twitter. “A noite passada doeu. Absolutamente destruído. Agradecimentos especiais a Gareth (técnico) e a vocês, fãs incríveis, que acreditaram em mim. Eu amo meu país e espero que tenhamos deixado vocês orgulhosos.”

Esta foi a primeira vitória da França sobre a Inglaterra em Mundiais. Nos outros dois duelos os ingleses saíram vencedores. Em 1966, o placar foi 2 a 0, enquanto em 1982, o triunfo foi por 3 a 1.

Depois de passar pela Inglaterra, a França, que busca o terceiro título – o segundo consecutivo -, vai enfrentar Marrocos, quarta-feira, pela semifinal. A outra vaga na final será decidida por Argentina e Croácia, terça-feira.