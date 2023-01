Leandro Karnal, de 59 anos, assumiu um relacionamento com o influenciador e cantor Vitor Fadul em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 6. Casados, o historiador revelou que eles estão juntos há quatro anos.

“Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, Vitor Fadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum”, escreveu ele no Instagram.

O professor ainda disse que não falou antes sobre o assunto por não sentir necessidade de expor sua vida pessoal. “Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos”, completou ele.

Karnal recebeu apoio de amigos e seguidores nos comentários da publicação. Gabriela Prioli, colega de trabalho e amiga íntima do historiador, elogiou os dois. “Seus lindos”, escreveu. Mari Palma também comemorou o anúncio ao chamá-los de “lindos”.

Nascido em Itanhaém, em São Paulo, Fadul é influenciador e cantor. Ele tem cerca de 75,8 mil seguidores no Instagram até o momento desta publicação e um perfil no Spotify onde divulga suas músicas.

A sua faixa com mais sucesso se chama Freshness, com mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma.