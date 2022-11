Depois de superar a Inglaterra e a França, na Liga das Nações, a Dinamarca chegou a ser apontada como uma possível surpresa na Copa do Mundo do Catar. Mas, até agora, ela não correspondeu às expectativas.

Na partida contra a França, até fez jogo duro, indo buscar o empate, sete minutos depois do primeiro gol de Mbappé. Apesar disso afundou a quatro minutos do final do tempo normal, com o segundo gol da estrela francesa. “Mbappé jogou bem, mas eu prefiro falar da minha equipe e dos meus jogadores”, desconversou o técnico dinamarquês, Kasper Hjulmand.

Segundo ele, o jogo disputado no estádio 974 foi decidido por detalhes.”Foi uma partida aberta, em que nossa equipe criou espaços e oportunidades’, disse. “Mas, eles marcaram mais gols ”

E será preciso, exatamente, que a Dinamarca consiga marcar mais gols na sua derradeira partida, pela fase de grupos, contra a Austrália. Como os australianos têm três pontos, contra um dos dinamarqueses, nem é preciso fazer contas: será ganhar ou voltar para Copenhague.

“Estaremos prontos para este jogo decisivo “, diz Hjulmand. “A Austrália se bate com um espírito remarcável, mas nós temos uma excelente equipe, pronta para brigar até o fim”.