O Fluminense só inicia os trabalhos para a próxima temporada no dia 2 de janeiro. Mas a diretoria do clube trabalha incessantemente para formar um elenco forte para a próxima temporada, confiante na conquista de títulos importantes. Nesta quarta-feira, o clube anunciou sua primeira contratação. O lateral-direito Guga, ex-Atlético-MG, foi oficializado e assinou contrato até dezembro de 2025.

Carioca, Guga estará em “casa” no novo clube e não vê a hora de estar em campo. Ele recebeu a camisa 23, a mesma utilizada na seleção brasileira sub-23 pela qual conquistou o título do Torneio de Toulon, na França.

“É um prazer imenso vestir essa camisa, pois é um clube de uma história gigantesca. Quando soube dessa oportunidade não tive dúvidas em responder que queria muito vir para botar meu nome na história desse clube também”, afirmou o jogador de 24 anos. Revelado pelo Avaí, ele estava no Atlético-MG desde 2019.

“Venho para somar, para ser feliz, ser mais um louco da cabeça e, se Deus quiser, conquistar títulos. É o sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Fluminense e estou realizando”, afirmou o jogador, que não poupou elogios à torcida do Fluminense.

“Além de fazer muito barulho e empurrar muito o time, a torcida do Fluminense é muito bonita, faz grandes festas”, enfatizou. “Espero dar muitas alegrias para eles, ser reconhecido por ajudar e por entregar meu máximo. Não vai faltar vontade e podem ter certeza de que farei de tudo para deixar essa torcida muito feliz.”

Guga vai puxar a fila de reforços vindos do Atlético-MG para 2023. Nathan deve ter o empréstimo ampliado e o clube carioca ainda tem negociação avançada com o zagueiro Vítor Mendes e o atacante Keno.

Antes de oficializar a chegada do lateral-direito, o Fluminense renovou com o técnico Fernando Diniz por dois anos e com peças importantes do elenco: o artilheiro Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel.