Uma Copa do Mundo na base do sacrifício. Essa tem sido a rotina do atacante Lautaro Martínez segundo Alejandro Camacho, representante do jogador. Em uma entrevista concedida à rádio La Red, de Buenos Aires, ele disse que o atleta vem sendo submetido a infiltrações no tornozelo direito.

“Lautaro tem feito infiltrações porque as dores são muito fortes. Tem trabalhado muito para fazer esse problema desaparecer. Assim que isso acontecer, vai voar em campo, porque é o artilheiro do mundo”, afirmou Camacho.

Titular na derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, Lautaro Martínez teve dois gols anulados por impedimento. Ainda de acordo com seu representante, as decisões da arbitragem mexeram com o ânimo do jogador. “Foi um momento difícil, mas ele tem cabeça boa para superar”, completou.

Titular no jogo seguinte contra o México, Lautaro teve dificuldade na movimentação e passou a perder espaço. O bom momento de Julián Álvarez, que já marcou duas vezes no torneio, piorou ainda mais a sua situação.

Classificada para as quartas de final do Mundial, a Argentina terá pela frente a Holanda. Apesar de enaltecer o atacante da Inter de Milão, o técnico Lionel Scaloni mantém um discurso evasivo sobre a ausência do jogador no time titular.

“Lautaro nos salvou muitas vezes e continuará nos dando muitas alegrias”, afirmou o treinador ao ser indagado sobre a ausência do jogador da Inter de Milão.

O confronto entre argentinos e holandeses está marcado para esta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium. A tendência, é que Julian Álvarez siga com mais chances de se manter no ataque para este confronto.