A Lazio venceu o clássico diante da Roma, neste domingo, por 1 a 0, no estádio Olímpico, e permaneceu na caça ao líder Napoli. O time napolitano, que no sábado derrotou a Atalanta, lidera sozinho o Italiano com 35 pontos. A Lazio soma 27 e passou a ocupar o terceiro lugar, ultrapassando justamente a Atalanta pelo saldo de gols (17 a 9).

O gol da Lazio aconteceu após uma falha da zaga romana aos 29 minutos do primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Ibañez, dentro da própria área, perdeu a bola para o espanhol Pedro. A bola sobrou para o brasileiro Felipe Anderson, que dominou e chutou.

No clássico da rodada, a Juventus, dos laterais Danilo e Alex Sandro, conseguiu saltar para a quinta colocação ao derrotar a Internazionale por 2 a 0, em casa.

O primeiro gol saiu aos 6 minutos do segundo tempo quando a Inter é quem criava as melhores chances. Após jogada pela esquerda do sérvio Kostic, que cruzou para o francês Rabiot chutar no canto esquerdo do gol de Onana.

Aos 18, Danilo fez um gol após cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou ao dar toque de mão do brasileiro. O segundo gol saiu efetivamente aos 39, após nova bela jogada de Kostic. A bola ficou com Fagioli, que chutou de dentro da área, desviou em Gosen e entrou.

Já a visitante Fiorentina passou pela Sampdoria por 2 a 0 com um gol de Bonaventura após passe de Dodô, aos 4 do primeiro tempo, e outro de Milenkovic, aos 13 da etapa final, de cabeça após cobrança de escanteio.

O Monza derrotou o Verona por 2 a 0, em casa, com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Carlos (aos 23 do segundo tempo) e outro de Colpani (aos 45).

A uma rodada antes da paralisação para a Copa, a Juve soma agora 25 pontos, um a mais do que a Inter. Na terça-feira, o Napoli enfrenta o Empoli, o Milan encara a Cremonese e a Roma, o Sassuolo. Na quarta-feira, a Inter recebe o Bologna, a Juventus pega o Verona e a Lazio, o Monza.