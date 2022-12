Portugal anunciou nesta quinta-feira que o lateral Nuno Mendes está fora da Copa do Mundo. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, semelhante à que sofreu recentemente no Paris Saint-Germain. Como a recuperação é entre três semanas e um mês, não terá condições de seguir no Mundial. No entanto, o técnico Fernando Santos confirmou que Nuno continuará com a seleção no Catar.

“Infelizmente, está fora da Copa. Vai continuar conosco por vontade do jogador. O clube (PSG) acatou, acha que pode recuperar aqui. Demonstrou uma enorme vontade de estar conosco. Reflete bem a união da equipe. É importante e agradável a permanência dele aqui”, disse o treinador.

A Federação Portuguesa de Futebol lembrou ainda que o treinador não poderá chamar ninguém para o lugar do lateral, já que a Copa está em andamento. O lateral é o terceiro atleta de Portugal a se lesionar durante a competição. O atacante Otávio está com dores em um músculo na coxa, enquanto o zagueiro Danilo Pereira fraturou três costelas.

Nuno Mendes foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. Na ocasião, o jogador deixou o campo chorando por já suspeitar que estaria fora da Copa do Mundo, muito por ter passado por uma lesão semelhante recentemente pelo PSG.

Já classificado às oitavas de final da Copa, Portugal encerra sua participação na fase de grupos nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium.

Portugal é líder do Grupo H, com seis pontos, seguido por Gana (três), Coreia do Sul (um) e Uruguai (um). Um empate garante a seleção portuguesa na primeira posição.