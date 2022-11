Finalmente saiu o primeiro gol de Robert Lewandowski em Copas do Mundo, maior artilheiro da história da Polônia. Na partida que poderia definir o primeiro classificado às oitavas de final, os poloneses pararam a empolgação da Arábia Saudita após a vitória contra a Argentina e venceram, por 2 a 0, sua primeira partida nesta Copa do Mundo. Szczesny foi o grande nome do jogo, com importantes defesas, sendo duas em sequência no pênalti que poderia empatar o placar ainda no primeiro tempo.

A vitória da Polônia, em partida de vida ou morte, coloca a seleção na disputa pela liderança do Grupo C, com quatro pontos. Todas as seleções do grupo ainda com chances. Os europeus enfrentam a Argentina na quarta-feira, no último jogo para garantir sua classificação ao mata-mata. Desde 1986 a Polônia não passa da fase de grupos. Já a Arábia Saudita define seu destino no Mundial contra o México, no mesmo dia.

Wilton Pereira Sampaio, elogiado em sua primeira arbitragem nesta Copa (Senegal x Holanda), recebeu uma nova oportunidade de arbitrar e comandou Polônia e Arábia Saudita, com boa atuação.

Empolgados com a possibilidade de se classificarem pela primeira vez às oitavas, os sauditas invadiram o Education City Stadium, em uma bela festa nas arquibancadas – e os jogadores tentaram responder em campo.

Diferentemente da partida contra a Argentina, que apesar de vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita não conseguiu dominar no primeiro tempo, a seleção começou melhor contra a Polônia. Pressionando a saída de bola e obrigando Szczesny a fazer boa defesa ainda nos primeiros 15 minutos, a Polônia parava o ataque saudita por meio das faltas – Cash, Kiwior e Milik foram amarelados no começo do jogo.

Com dificuldades para sair jogando, a Polônia não conseguia encontrar Lewandowski, isolado no campo saudita, mas igualou as ações ofensivas ao longo do primeiro tempo com lançamentos e jogadas de velocidade. Nas jogadas aéreas, os poloneses levavam o maior perigo à meta saudita e na reta final do primeiro tempo chegaram às redes. Aos 39 minutos, Lewandowski, livre, limpa o goleiro e encontra Zielinski para marcar o primeiro gol da Polônia na Copa e abrir o placar.

Novamente atrás do placar nesta Copa, a equipe saudita continuava trocando mais e teve a oportunidade de chegar ao seu gol de empate. Com o auxílio do VAR e já nos 10 minutos de acréscimo, Wilton assinalou o pênalti para os sauditas. Na cobrança, Szczesny fez dois milagres para manter a Polônia à frente: defendeu o chute de Al Dawsari e a finalização de Al-Burayk, no rebote.

A derrota parcial da Arábia Saudita mudou a postura da equipe na segunda etapa. Abandonando o toque e a posse de bola, a seleção passou a arriscar mais cruzamentos e chutes de fora da área. Após bate e rebate dentro da área, Szczesny precisou fazer mais um milagre em finalização do camisa 10 Al Dawsari, cara a cara. Firas Al-Buraikan também teve boa oportunidade de empatar a partida, mas finalizou à direita do gol polonês.

Assim como contra a Argentina, a Arábia Saudita manteve a pressão na saída de bola da seleção polonesa, mas apesar de estar melhor na partida foi a Polônia que teve as chance mais claras na segunda etapa: Milik, de cabeça, acertou o travessão da meta defendida por Al-Owais, e Lewandowski, se adiantou ao goleiro saudita, mas parou na trave.

Com o passar dos minutos, a Arábia Saudita seguiu com pressão no setor ofensivo e Polônia se fechava, à espera de contra-ataques com Lewandowski. Em um desses lances, o atacante roubou a bola na defesa saudita e fez história ao marcar seu primeiro gol em Mundiais, na saída do goleiro Al-Owais – gol de número 2.600 em todas as Copas. Ele havia desperdiçado a chance no primeiro jogo, em cobrança de pênalti defendida por Ochoa, contra o México.

Zebra na primeira rodada, a Arábia Saudita não conseguiu superar a defesa polonesa bem postada e perde sua primeira na Copa. A definição do Grupo C, com todas as seleções ainda vivas, acontece na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:

POLÔNIA 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA

POLÔNIA – Szczesny; Cash, Kiwior, Glik, e Bereszynski; Bielik, Krychowiak, Zielinski (Kaminski) e Frankowski; Milik (Piatek) e Lewandowski. Técnico: Czesaw Michniewicz.

ARÁBIA SAUDITA – Al-Owais; Al Burayk (Al-Ghanam), Al Bulayhi, Al Amri e Abdulhamid; Al-Malki (Al-Aboud); Al Dawsari, Kanno, Al-Najei (Al Abed) (Bahebri) e Firas Al-Buraikan; Al-Shehiri (Aldawsari). Técnico: Hervé Renard.

GOLS – Zielinski, aos 39 minutos do primeiro tempo. Lewandowski, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cash, Kiwior e Milik (Polônia); Al-Malki e Al Amri (Arábia Saudita).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 44.259 pagantes.

LOCAL – Education City Stadium, em Doha, Catar.