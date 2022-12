Lewandowski definitivamente não começou a semana com o pé direito. Após a Polônia ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo, com derrota para a França por 3 a 1, o atacante viu seu recurso, contra a suspensão de três jogos pela expulsão diante do Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, ser negado pelo Comitê de Apelações da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O atacante foi punido com um jogo de suspensão pela expulsão e tomou mais duas partidas de gancho por desacato ao árbitro Jesús Gil Manzano, que registrou em súmula a indignação do jogador do Barcelona, que tentou revogar a decisão, sem sucesso.

“Uma vez expulso e quando se dirigia para a saída do campo, o jogador fez duas vezes um gesto de desaprovação da decisão de arbitragem, que consiste em levar o dedo ao nariz e apontar depois com o polegar em direção ao árbitro”, relatou Jesús Gil Manzano.

Apesar de ter o recurso negado, o Barcelona poderá recorrer ainda ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) no prazo de 15 dias. O clube espanhol deve tentar a liberação do seu atacante até a última instância, já que briga pela liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

Com a Polônia fora da Copa do Mundo, Lewandowski volta a focar exclusivamente no Barcelona. O time catalão é o líder do Campeonato Espanhol, com 37 pontos, dois à frente do Real Madrid.

O Barcelona volta a campo apenas no dia 30, diante do Espanyol, no Camp Nou. O horário ainda não foi confirmado.