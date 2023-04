Fomos recentemente espantados com notícias de ataques às escolas em todo o país. A onda de violência assusta e o punitivismo de plantão clama por punições mais severas e maior segurança para crianças e adolescentes em períodos escolares. Devemos colocar na pauta as más condições dos colégios brasileiros, especialmente em se tratando da exposição que os profissionais da educação e os próprios estudantes se encontram, acendeu um alerta na forma com a qual o Estado e a sociedade devem tratar a questão.

Todavia, não só a preocupação em como melhorar a educação brasileira e tornar a escola um espaço efetivamente seguro veio à tona, mas também o apoio dado aos ataques violentos por parte de células denominadas por alguns como “neonazistas” que atuam, sobretudo, no espaço digital. O principal mecanismo utilizado para o apoio aos ataques é a rede social Twitter, que demonstrou ser terreno fértil para discursos agressivos e que violam os mais básicos dos direitos fundamentais.

O governo brasileiro assumiu como plano de ação, por meio do Ministério da Justiça, que é necessário identificar tais apoiadores e, junto aos reais concretizadores das ações brutais, puni-los pela proliferação do discurso de ódio e da escalada célere de atentados cruéis. Diante disto, o Ministério da Justiça se encontrou com representantes da rede social, visando buscar um acordo na necessidade da regulação de tais discursos e, sobretudo, no dever da plataforma digital em fiscalizar discursos atentatórios a direitos humanos. O resultado foi frustrante: não houve sequer um comprometimento da plataforma para frear tais discursos, nem mesmo um reconhecimento da lacuna existente na rede social para suprir a fiscalização de discursos de ódio.

O principal argumento defendido por Elon Musk, empresário e proprietário do aplicativo, é de que a liberdade deve prevalecer e que sua rede é espaço para que isto ocorra. Mas, que liberdade é esta? Por certo não é a mesma liberdade contida no nosso texto constitucional brasileiro!

A liberdade não é absoluta. Compreender a inserção deste direito no nosso ordenamento depende, sobretudo, da compreensão dos limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no arcabouço que contempla outros direitos humanos. Um dos princípios mais basilares do direito é o da unidade da Constituição, que compreende o entendimento de que é necessário interpretar a Constituição como um todo, e não em partes ou em tiras. Este princípio visa firmar a compreensão de que não se pode utilizar uma determinada parte da Constituição, sem considerar o seu contexto global, como mecanismo de defesa de interesses particulares ou contextos isolados.

Dentro deste contexto, ataques promovidos em redes sociais, sob o manto de uma suposta liberdade de expressão, devem ser responsabilizados e punidos. E estes deveres não são apenas responsabilidade do Estado, mas também das empresas privadas que gerem plataformas digitais que fazem às vezes da arena pública contemporânea. O Twitter, por exemplo, não se pode permitir que a agressividade digital se espalhe em redes sociais, pois isso viola a um só tempo a Constituição Federal e normas internacionais basilares na proteção dos direitos humanos conquistados com muito esforço. Ataques às escolas não são liberdade de expressão, mas sim grave violação de direitos. Não se pode deixar que este espaço de agressividade digital, travestida de liberdade, tome conta das redes sociais, sob pena de retrocesso e destruição de direitos conquistados com muita luta e tempo.

Melina Fachin é advogada, pós-doutora em democracia e direitos humanos no Centro para os Direitos Humanos e a Democracia da Universidade de Coimbra, Portugal. Professora da UFPR

Dilermando Borges Martins é doutorando do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Ciências Sociais Aplicadas e Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)