Passageiros enfrentaram transtornos na Linha 2-Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) na manhã desta terça-feira, 3. Por volta das 6h45, os vagões passaram a funcionar com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações, em razão da presença de usuário na região da estação Consolação.

Técnicos foram acionados para atender a ocorrência.

Por volta das 8 horas, o site do Metrô já informava que o problema tinha sido resolvido e a operação estava normalizada.

De acordo com a companhia, as outras linhas estão com circulação normal em todo o trecho.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também afirma que as operações em todas as linhas ocorrem sem interferências.