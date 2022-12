Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, pediu a torcida dos brasileiros na Copa do Mundo, deixando a rivalidade histórica de lado. O treinador se diz fã dos brasileiros e aposta na união sul-americana da torcida pela oportunidade de a Argentina erguer a taça do Mundial no Catar.

“Esperamos que os torcedores brasileiros estejam com a gente, porque seria muito importante para a América do Sul. E tomara que assim seja”, afirmou Scaloni, em coletiva. “Eu sou um fanático pelo Brasil. Tenho vários amigos do Brasil: Mauro Silva, Djalminha, Flávio Conceição e Donato. Joguei com um monte de brasileiros e adoro todos eles. São pessoas que, quando você realmente as conhece, percebe a qualidade humana que têm”, concluiu.

Nesta semana, Scaloni também ressaltou a oportunidade de ser o técnico de uma seleção que tem Lionel Messi. Para ele, é um privilégio treinar o “melhor jogador do mundo”. “É emocionante poder vê-lo e treiná-lo, porque cada vez que vejo, gera algo, gera algo ao companheiro e não só aos argentinos. É uma sorte, um privilégio vê-lo jogando, vê-lo treinando e acompanhar o dia a dia.”

Desde que Lionel Scaloni assumiu o posto de técnico da seleção argentina, em 2018, conquistou o título da Copa América de 2021 e acumula 37 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. No domingo, entrará para a história caso vença a final do Mundial e alcance o tri para a Argentina.