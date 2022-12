Cerca de 3 mil policiais estão sendo deslocados para reforçar o policiamento no litoral paulista durante o verão, que se inicia oficialmente nesta quarta-feira, 21. O efetivo extra vai colaborar com o policiamento local e com as guardas municipais para reforçar a segurança nas 16 cidades da região até o dia 26 de fevereiro.

Os policiais farão uso de quadriciclos, motos e bicicletas, além de drones, para fiscalizar as faixas de areia. Também foram abertas 21,2 mil vagas de diárias especiais para serem usadas através da chamada operação delegada, com os policiais trabalhando em horas de folga.

As ações abrangem as praias da Baixada Santista, litoral norte e litoral sul, atendendo os municípios de Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananéia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba.

Serão 2.395 policiais na Baixada Santista e 654 no litoral norte. Parte do efetivo é composta por 896 soldados que se formaram no último dia 15. Os demais foram remanejados de outras unidades. Os PMs vão dispor de 390 viaturas, duas embarcações, cinco aeronaves e quatro drones. A Polícia Civil participa da operação com escalas reorganizadas para atuar nas ruas, delegacias, em investigação de crimes e no atendimento à população.

As prefeituras também terão 258 guardas-vidas temporários atuando nas praias, em apoio ao efetivo já disponível.

Em Ilhabela, os 81 policiais militares que vão reforçar o policiamento foram recebidos com uma solenidade organizada pelo município, nesta terça. A prefeitura estima que, durante toda a temporada do verão, a cidade vai receber 500 mil turistas.