A Croácia está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A classificação da seleção europeia se deu muito pelas mãos do goleiro Dominik Livakovic, que defendeu três cobranças na disputa de pênaltis contra o Japão, nesta segunda-feira, 05. De quebra ele ainda foi eleito o melhor jogador da partida.

No Mundial do Catar, o goleiro de 27 anos salvou a seleção croata 37 vezes, segundo estatísticas divulgadas pela Fifa. Até aqui, em quatro jogos, foi vazado em apenas duas oportunidades. A primeira contra o Canadá, na fase de grupos, e a segunda diante do Japão, no tempo normal das oitavas de final.

O goleiro defendeu a camisa da seleção croata em 37 partidas. Sua primeira convocação foi no amistoso contra a Moldávia, em 2016, que acabou 1 a 0 para a Croácia. Livakovic ficou no banco de reservas. A primeira partida como titular aconteceu em 2017, contra o Chile, no empate por 1 a 1, que acabou sendo decidido nos pênaltis. Na ocasião, porém, o goleiro não brilhou e os chilenos venceram a disputa por 5 a 2.

O goleiro era reserva na campanha histórica da Croácia na Copa do Mundo da Rússia de 2018, quando terminou com o vice-campeonato após ter caído para a França na decisão. Livakovic é goleiro do Dínamo Zagreb, um dos mais tradicionais clubes da Croácia. Pela equipe conquistou 5 títulos do Campeonato Croata e 2 Taças da Croácia.

Uma curiosidade na vida de Dominik Livakovic é que ele abandonou a possibilidade de seguir a carreira diplomática para se tornar goleiro. Ele é filho de um ex-ministro da Infraestrutura da Croácia, mas quis levar a vida de outra maneira e se dedicou ao futebol. Ele foi revelado pelo NK Zagreb, em 2015.

LIVAKOVIC IGUALA FEITO DE COMPATRIOTA

Na histórica campanha da seleção croata em 2018, o companheiro de Livakovic, Daniel Subasic logrou um feito parecido. Nas oitavas de final, contra a Dinamarca, Subasic também defendeu três cobranças levando a Croácia para as quartas de final do Mundial.

Em 2006, o goleiro português Ricardo também entrou para o seleto grupo de goleiros que defenderam três cobranças em uma disputa de pênaltis na Copa, nas quartas de final contra a Inglaterra. A seleção portuguesa terminou aquele Mundial na quarta posição.