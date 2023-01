O Liverpool não começou o ano de forma positiva ao perder para o Brentford por 3 a 1 nesta segunda-feira, no Brentford Community Stadium, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado impede que o time do técnico Jürgen Klopp entre na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

A derrota acabou com uma série de quatro derrotas consecutivas do Liverpool, que voltou a fraquejar no Campeonato Inglês. Agora, ocupa apenas o sexto lugar, com 28 pontos, atrás de Arsenal (43), Manchester City (36), Newcastle (34), Manchester United (32) e Tottenham (30). O Bretford é o sétimo, com 26.

Como vem acontecendo no torneio, os jogadores de ambos os times prestaram uma homenagem a Pelé e respeitaram um minuto de silêncio. O Rei do futebol está sendo velado nesta segunda-feira, na Vila Belmiro.

O Liverpool começou o jogo pressionando o adversário e perdeu logo de cara duas oportunidades de abrir o placar, com Van Dijk e Darwin Núñez. O Brentford suportou a pressão e resolveu responder. Mbeumo recebeu em velocidade e soltou a bomba. Alisson espalmou. Na cobrança de escanteio, aos 18 minutos, Konaté desviou contra o próprio gol e fez contra.

O gol acabou com a organização do Liverpool, que começou a ser dominado pelo adversário. O Brentford chegou a fazer o segundo com Wissa, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que assinou impedimento do atacante. Mas a pressão continuou e um segundo gol foi invalidado, desta vez, aos 38, em novo impedimento de Wissa.

A insistência foi dar resultado aos 41 minutos. Em cruzamento de Rasmussen, Wissa ganhou de Arnold e mandou de cabeça para o gol, agora valeu. O Liverpool não conseguiu esboçar qualquer reação ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, com as mexidas de Klopp, o Liverpool voltou com outra postura e teve, aos dois minutos, um gol anulado, marcado por Darwin Núnez. Aos quatro, não teve jeito. Alexander-Arnold recebeu pela direita, e cruzou na medida para Oxlade-Chamberlain desviar e colocar fogo no jogo.

Atrás do placar, o Liverpool foi para o tudo ou nada, e acabou sendo castigado. Aos 38 minutos, Norgaard lançou para Mbeumo, que superou Konaté e fez o terceiro. O gol novamente desanimou o time visitante, que acabou aceitando o revés.