O coordenador de Suporte a Operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Roberto Lobarinhas, afirmou nesta terça-feira, 27, que o índice de liquidez do colchão, que totalizou R$ 1,142 trilhão em novembro, corresponde a 9,30 meses.

Ele ainda ressaltou que o aumento de 11% no colchão em novembro decorreu das emissões líquidas no mês, que totalizaram R$ 41,25 bilhões, e da devolução de R$ 46,6 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro.

“A gestão da dívida pública está em posição bastante confortável para 2023”, resumiu.

Lobarinhas ainda ressaltou que o mercado externo em dezembro esteve mais adverso, com os bancos centrais sinalizando taxas mais restritivas por mais tempo. Ele ainda alertou que no Brasil os investidores continuam preocupados com as incertezas fiscais.