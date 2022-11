O líder do PT no Senado, Reginaldo Lopes, disse nesta segunda-feira, 28, que “tudo indica” que o partido vai apoiar a candidatura à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidência da Câmara dos Deputados.

Uma reunião nesta terça, 29, do partido com PV e PCdoB, que compõem a federação partidária que disputou as eleições deste ano, deve sacramentar a posição.

“Amanhã nós convocamos a federação às 14h, na Câmara dos Deputados. Na semana passada, eu conversei com todas as forças políticas internas da bancada. Todas as forças vão indicar amanhã, para debate, apoio a Arthur Lira. Tudo indica que, após o debate da bancada, ela deve declarar apoio ao Arthur Lira”, disse Lopes, para quem o apoio deve ser anunciado ainda nesta semana.

O senador confirmou que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) participou das reuniões sobre a PEC da Transição. O petista desponta como nome forte para assumir o Ministério da Fazenda no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lopes afirmou ainda que pode se negociar com o Congresso Nacional acrescentar na PEC da Transição o valor final que ficar fora do teto de gastos para o próximo ano. O texto protocolado hoje no Senado prevê excepcionalizar R$ 198 bilhões em despesas.