Campeão do Brasileiro da Série C, o Mirassol continua com o planejamento de 2023. Após renovar com Camilo, o clube anunciou a contratação do atacante Luan, ex-Ponte Preta e Atlético-MG. O atacante de 32 anos é o primeiro reforço do Mirassol para o Campeonato Paulista.

Revelado no Atlético Sorocaba, o “Menino Maluquinho” ganhou destaque na Ponte Preta, durante o Campeonato Brasileiro de 2012. No ano seguinte, entrou para a história do Atlético-MG, sendo importante na conquista da Libertadores.

Após sete anos no time mineiro, Luan se transferiu para o V-Varen Nagasaki, do Japão. Retornando após dois anos para defender as cores do Goiás. Porém, nesta temporada, Luan não conseguiu espaço e sofreu com problemas físicos e rescindiu seu contrato com apenas 12 jogos.

No Paulistão, o Mirassol disputará duas vagas do Grupo B com São Paulo, Água Santa e Guarani. Os times jogam apenas com adversários dos outros grupos.

Na última semana, a Federação Paulista divulgou a tabela básica, com início previsto em 15 de janeiro. O Mirassol estreia diante do Santos, na Vila Belmiro, em Santos.