Ludmilla se apresentou no cruzeiro temático Navio da Mix e anunciou, no sábado, 26, que terá o Navio Numanice em breve. A cantora disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com pagode e funk, mas que ainda não há data definida. “Em um dia [do festival], vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros para vir para cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p***ria, uma tabacada. Quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio para vir para cá”, disse ela.

A cantora afirmou ainda não saber como será o terceiro dia do festival, mas sugeriu shows de música eletrônica. “Já prepara o dinheiro. Para pagar o dinheiro com agiota”, brincou a artista durante o anúncio. Ludmilla também se apresenta no WS Onboard, de Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 13 de julho de 2023. Além dela, o line-up do evento conta com shows de Léo Santana, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano.