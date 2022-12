Ludmilla interrompeu o show que fazia no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 9, após um homem na plateia arremessar pedras de gelo em direção ao palco. A cantora exigiu a expulsão do indivíduo ao ser atingida.

A artista se apresentava no Ginga Rio, na Barra da Tijuca, horas depois de o Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo. O clima de insatisfação ocasionou uma briga entre algumas pessoas que assistiam a apresentação.

Então, Ludmilla parou de cantar e garantiu que só retomaria se o homem que a atingiu fosse expulso. “Eu estou trabalhando. Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco”, disse.

“Rala, rala, rala! Enquanto ele não sair da festa eu não volto para cantar. Vai tacar pedra de gelo no c* da sua mãe”, repreendeu a cantora. O homem em questão foi retirado do evento e a artista deu continuidade na sua performance.