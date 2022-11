O técnico da seleção espanhola, Luis Enrique, cometeu uma gafe geográfica nesta sexta-feira, ao descrever a Costa Rica – primeira rival da Espanha na Copa do Mundo no Catar – como uma “seleção sul-americana”, embora o país esteja localizado na América Central.

“A Costa Rica se classificou na repescagem, jogou contra a Nova Zelândia. Saíram à frente com 1 a 0, jogou com um homem a mais. Tem jogadores conhecidos para os espanhóis, como Keylor Navas e Campbell, que tiveram uma experiência no nosso país. É uma seleção sul-americana. Os jogadores sul-americanos pelo que jogam, sabem o que fazem, têm um treinador experiente. Será difícil, certamente”, disse o espanhol enquanto respondia perguntas de espectadores na plataforma de streaming Twitch.

O erro do técnico espanhol rapidamente repercutiu nas redes sociais, com o trecho do vídeo com a fala equivocada sendo compartilhado por diversos usuários. A Espanha está no grupo E da Copa do Mundo no Catar, ao lado de Costa Rica, Japão e Alemanha.

Ao longo da transmissão ao vivo, Luis Enrique revelou que, se a Espanha não for campeã mundial no Qatar, torcerá pela Argentina por causa de Lionel Messi, com o qual trabalhou quando treinou o Barcelona.

“Se a Espanha não ganhar a Copa, eu gostaria que a Argentina ganhasse. Por causa de um jogador como Lionel Messi. Seria injusto ele parar sem ganhar uma Copa do Mundo, embora eu, sinceramente, ache que ele ainda poderá jogar outra, a sexta. Mas prefiro que a Espanha vença”, afirmou o treinador em sua primeira experiência como “streamer” na concentração da seleção espanhola, em Doha.

Luis Enrique respondeu a perguntas de mais de 150 mil espectadores durante uma transmissão ao vivo, e revelou quais são as seleções que considera favoritas ao título. “Não há ninguém que elimine Brasil e Argentina. A França é a atual campeã. A Alemanha, pois ninguém pode deixá-la fora das favoritas. Espanha e Inglaterra, como surpresas, e Holanda e Bélgica sempre estão por aí”, destacou.