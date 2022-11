A Espanha viveu uma noite histórica no Catar nesta quarta-feira, com a goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica – a maior da história da seleção espanhola e o placar mais elástico em Copas desde 2010. Após a partida, o treinador da Espanha exaltou o desempenho da equipe, com a qual trabalha desde 2019 ininterruptamente.

“Muito satisfeito com o desempenho da equipe. Quando as coisas saem da forma como são esperadas, o futebol se transforma em algo maravilhoso”, afirmou o treinador. “Tivemos o controle do jogo durante todo o tempo, que é o nosso primeiro objetivo, contra um rival que sabíamos que poderia nos trazer problemas.”

As estatísticas ao final da partida comprovam a superioridade espanhola. Foram mais de 1000 passes trocados, 15 finalizações a favor e nenhuma sofrida. “Alguns poderão dizer que a Costa Rica é um adversário muito fraco, mas se você observar vê que eles sempre disputaram muito os Mundiais”, disse.

O desempenho da Espanha nesta quarta-feira foi histórico, mas Luis Enrique prega tranquilidade ao elenco. Antes do início do Mundial, o treinador havia afirmado que outras seleções estavam em um nível superior ao da Espanha, como Brasil e Argentina. Após a partida, o treinador afirmou que a equipe deve estar focada para a próxima partida, contra a Alemanha.

“O elogio nos enfraquece. A partir de amanhã já vamos focar na partida contra a Alemanha.” O clássico pode eliminar o rival europeu, caso aconteça uma vitória espanhola e um empate do Japão diante da Costa Rica. “Não sei quem irá jogar neste domingo, mas teremos de utilizar mais de 11 jogadores se quisermos chegar à final”, analisou.

Dos sete gols marcados no duelo desta quarta-feira, dois saíram dos pés de jogadores que vieram do banco: Morata e Soler. “Somos um rival complicado, quem entende de futebol enxerga isso. Fomos excepcionais nas finalizações, com a mesma ideia futebolística que nos acompanha há anos.”

Luis Enrique também comentou sobre a decisão de usar Rodri, volante no Manchester City, na defesa. “Entendemos que ele reúne todas as características necessárias para um zagueiro. Ele é um jogador muito completo, muito versátil”, disse. “Sou um treinador muito sortudo por contar com todos esses atletas, como Pau Torres e Eric García.”

No Grupo E, a Espanha enfrenta a Alemanha na próxima rodada. A partida acontece neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), e pode garantir a classificação espanhola para a próxima fase. Japão e Costa Rica, os outros adversários da chave, se enfrentam também no domingo, mas um pouco mais cedo, às 7h (horário de Brasília).