Luis Enrique não gostou nada do empate da Espanha com a Alemanha em Al Khor. O treinador não escondeu sua decepção com o 1 a 1 sofrido no fim após sua seleção desperdiçar bons contragolpes para definir uma vitória que deixaria a vaga nas oitavas de final bem encaminhada.

Com a igualdade, a Espanha se manteve na liderança do Grupo E, com quatro pontos, mas agora corre risco de ser eliminada caso seja superada pelo Japão e a Costa Rica supere os alemães.

“É uma sensação estranha quando você tem a chance de ganhar o jogo contra a Alemanha e perde nos últimos minutos”, lamentou o treinador. “O empate tem sabor de decepção, mas poderíamos ter perdido, se formos honestos. Acho o resultado justo”, se conformou.

Luis Enrique, porém, não admite novo vacilo contra o Japão, na quinta-feira. A ordem é vencer e confirmar a vaga nas oitavas como o melhor da chave. “O objetivo é passar como primeiro do grupo e confirmar (a força) que mostramos”, disse. “Temos de pensar que estamos na liderança depois de duas rodadas.”

Autor do gol da Espanha após sair da reserva, Morata elogiou a Alemanha e já cobrou foco na partida final.

“Foi uma boa partida contra um grande rival, eles nos dificultaram muito”, avaliou. “Sabíamos que não seria fácil. A partir de amanhã (segunda-feira) de manhã, vamos nos preparar para o jogo contra o Japão.”