Mais do que preocupações táticas para acertar a equipe visando o confronto com o Japão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do mundo, o técnico Luis Fernando Suárez vem trabalhando a parte psicológica da Costa Rica após a derrota de 7 a 0 para a Espanha, na estreia das duas seleções no Catar.

“Estou preocupado mentalmente por temer que o grupo não saia desse resultado pela forma que aconteceu”, disse o técnico colombiano.

Na partida contra a Espanha, além do massacre no placar, a Costa Rica não conseguiu dar mostras de reação. Além de não dar nenhum chute a gol, a seleção teve 18% de posse bola ao longo da partida.

Os feitos de vitórias de seleções menos expressivas como Arábia Saudita, Iran e Japão também servem como para tentar reanimar a Costa Rica. Além disso, a exeperiência do goleiro Navas, que disputa a sua terceira Copa do Mundo, é outro ponto importante. “Temos de nos concentrar neste segundo jogo e no que virá pela frente”, completou o treinador.

A situação da Costa Rica no Grupo E do Mundial é complicada. Ainda sem pontuar no torneio ao lado da Alemanha, a seleção da América Central está na lanterna da chave por ter um saldo negativo de sete gols. Espanha e Japão estão empatados com três pontos, mas os europeus ocupam a liderança por conta da goleada de 7 a 0 em seu primeiro jogo.

Costa Rica e Japão, que nunca se enfrentaram na história das Copas entram em campo neste domingo, às 7 horas (de Brasília). Espanha e Alemanha completam a segunda rodada da chave jogando no mesmo dia, às 16 horas (de Brasília).