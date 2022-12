O técnico Luis Henrique teve de lidar com uma série de críticas depois da derrota por 2 a 1 sofrida pela Espanha diante do Japão, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo, mas não se incomodou com elas. Embora o resultado tenha feito os espanhóis perderem a primeira posição para os japoneses e avançarem às oitavas em segundo lugar, o treinador não mostrou maiores preocupações.

“A crítica faz parte da profissão. Sou muito criticado há anos, com alguns de meus jogadores, mas não tem problema”, disse o comandante. “Somos um grupo muito otimista. A linha da seleção é ascendente e estamos com muita vontade de melhorar para avançar às quartas de final com mérito”, concluiu.

Embora Luis Henrique veja evolução em sua equipe, o caminho traçado na primeira fase do Mundial foi iniciado com grande empolgação e encerrado com certa insegurança. Após uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, a Espanha empatou com a Alemanha por 1 a 1, antes de, enfim, ser surpreendida com a derrota para o Japão. Nas oitavas de final, terá o Marrocos, outra surpresa da Copa, como adversário em jogo marcado para terça-feira.

“O Marrocos superou um grupo difícil, tem um ponto de motivação maravilhoso, por isso é um rival complicadíssimo. Tem muitos torcedores nos estádios e terá a arquibancada jogando ao seu favor. É uma seleção muito complicada, com jogadores de alto nível. É muito perigosa na transição, seus jogadores de lado atacam espaços, são muito perigosos em ações estratégicas”, analisou Luis Henrique.

O treinador também falou sobre a situação do lateral-direito César Azpilicueta, que sentiu um problema muscular na derrota para o Japão e precisou deixar o gramado. O jogador foi poupado dos últimos treinamentos, mas deve ter condições de jogo. “Tiramos ele do jogo para evitar riscos, mas me parece que está e será reintegrado ao grupo”.